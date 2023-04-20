МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Сбер" расширил линейку своих умных телевизоров под брендом Sber и выпустил на российский рынок 21 новую модель, в том числе QLED-телевизоры с разрешением 4K Ultra HD, сообщает компания. Клиентам Сбербанка с iOS предложили перейти на новое приложение

"Сбер расширил линейку умных телевизоров Sber на базе собственной операционной системы Салют ТВ с виртуальным ассистентом Салют для голосового управления. За разработку новых устройств отвечает компания-партнер SberDevices. В продажу поступила 21 модель телевизоров с диагоналями от 32 дюймов до 65 дюймов", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что флагманами обновления стали QLED-телевизоры (то есть работающие на технологии квантовых точек) с разрешением 4K Ultra HD. Уточняется, что благодаря квантовым точкам изображение получается ярче, чем в обычных телевизорах. Старший вице-президент компании Андрей Белевцев подчеркнул, что все их умные устройства работают на базе собственной операционной системы, "независимой от западных вендоров, что обеспечивает их надежную и бесперебойную работу на протяжении многих лет".

Пользователям доступны два цвета корпуса на выбор: черный или серебристый. Отмечается, что операционная система "Салют ТВ", помимо доступа к видеоконтенту и голосового управления, позволяет пользователям, в том числе, управлять умным домом и поручать дела виртуальному ассистенту "Салют". Реализуются новые устройства пока через официальный интернет-магазин SberDevices, на маркетплейсах и в онлайн-магазинах партнеров, в традиционной рознице телевизоры появятся позднее. Цены на них начинаются от 10 990 рублей на традиционные модели и от 34 990 рублей на флагманские QLED-телевизоры.

В марте прошлого года "умные" телевизоры Sber с диагональю 43, 50, 55, 65 дюймов, работающие на операционной системе "Салют ТВ", начал продавать ритейлер "М.Видео-Эльдорадо". А в конце октября "Сбер" сам выпустил в продажу свои первые телевизоры с диагональю 32 и 43 дюйма.