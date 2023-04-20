СМОЛЕНСК, 20 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России на сегодняшний день найдены отечественные аналоги для более чем 80% промышленного программного обеспечения, идет работа по развитию продуктов с помощью государственных субсидий и поддержки бизнеса. Раскрыты сроки полного импортозамещения ПО в Промсвязьбанке

Во время посещения Мишустиным Смоленского авиазавода инженер-технолог Александр Гуликов задал премьеру вопрос о том, насколько разработчики ПО готовы помочь промышленности в полном переходе на российский продукт. Мишустин ответил, что правительство активно занимается поддержкой разработчиков ПО.

"Скажу сразу, 80% программного обеспечения, на сегодня, мы нашли аналоги в России. Какие-то программные комплексы были, скажем, в зародыше, какие-то программные комплексы были более развиты", — сказал Мишустин.

"Все это потихонечку на сегодняшний день восстанавливается с субсидиями государства и с поддержкой нашего бизнеса. То, что касается станков с цифровым программным управлением, там есть очень много уже результатов. Компания "Мехатроника", есть еще целый ряд компаний, которые занимаются именно разработкой нашего промышленного программного обеспечения для управления станков", — подчеркнул Мишустин.

Премьер-отметил, что очень важно в ближайшие несколько лет завершить работы, связанные с ПО, и внедрить программный продукт в промышленную эксплуатацию. "Абсолютно точно уверен, что мы достаточно многого добьемся уже в следующем году", — добавил Мишустин.

Глава правительства РФ прибыл в Смоленск в четверг. Кроме авиазавода он посетил Клиническую больницу скорой медицинской помощи.