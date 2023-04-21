Эксперт "Билайна": нейросети в будущем смогут оценивать ущерб от ДТП и работать на заводах
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для генерации музыки и изображений, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов.
"В ближайшем будущем на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. Это, например, сервис оценки повреждений машин с помощью нейросети, который способен оценивать по изображению масштаб повреждений кузова автомобиля после ДТП, обнаруживать на поверхности машины следы грязи, снега, наклеек и т.д. Очевидный сценарий применения – объективная оценка для страховых выплат на возмещение ущерба", — считает он.
По его словам, сейчас можно наблюдать предпосылки к появлению и проникновению в жизнь сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) — это, например, чат-боты и другие генеративные системы, которые используются в разных бизнесах. Кроме того, нейросети и дальше будут применяться для создания музыкальных и текстовых отрывков, а также изображений.
При этом еще один нетипичный сценарий развития — широкое применение технологии компьютерного зрения при подсчете объемов круглого леса. Романов уточнил, что уже сегодня такой метод, например, применяет один из лесопромышленных холдингов России. А в дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для "детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах".
Однако, несмотря на это, эксперт прогнозирует, что в следующие 10-15 лет решения все равно будет принимать человек, хоть и опираясь на выводы и аналитику, которую может собрать обученная модель.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230421/840435552.html