МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нейросети в ближайшем будущем научатся оценивать размер ущерба от ДТП и помогать на металлургических заводах, при этом люди не перестанут использовать их для генерации музыки и изображений, рассказал РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константин Романов. Опубликован рейтинг самых обедневших миллиардеров из России

"В ближайшем будущем на российском рынке получат развитие те сценарии применения, которые сейчас считаются инновационными. Это, например, сервис оценки повреждений машин с помощью нейросети, который способен оценивать по изображению масштаб повреждений кузова автомобиля после ДТП, обнаруживать на поверхности машины следы грязи, снега, наклеек и т.д. Очевидный сценарий применения – объективная оценка для страховых выплат на возмещение ущерба", — считает он.

По его словам, сейчас можно наблюдать предпосылки к появлению и проникновению в жизнь сильного или общего искусственного интеллекта (AGI) — это, например, чат-боты и другие генеративные системы, которые используются в разных бизнесах. Кроме того, нейросети и дальше будут применяться для создания музыкальных и текстовых отрывков, а также изображений.

При этом еще один нетипичный сценарий развития — широкое применение технологии компьютерного зрения при подсчете объемов круглого леса. Романов уточнил, что уже сегодня такой метод, например, применяет один из лесопромышленных холдингов России. А в дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для "детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах".

Однако, несмотря на это, эксперт прогнозирует, что в следующие 10-15 лет решения все равно будет принимать человек, хоть и опираясь на выводы и аналитику, которую может собрать обученная модель.