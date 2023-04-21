2023-04-21T09:47:00+03:00
2023-04-21T09:47:03+03:00
2023-04-21T09:47:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230421/840436710.html
Twitter отказался от пометки "государственные СМИ"
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Twitter принял решение отказаться от пометок "финансируемые правительством" и "связанные с государством" на аккаунтах средств массовой информации, сообщили в соцсети. Руководство... ПРАЙМ, 21.04.2023
медиа, бизнес, технологии, новости, twitter, сми
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Twitter принял решение отказаться от пометок "финансируемые правительством" и "связанные с государством" на аккаунтах средств массовой информации, сообщили в соцсети.
Руководство Twitter в 2020 году ввело маркировку подконтрольных, по его мнению, государству СМИ, аккаунты чиновников и постоянных членов Совета Безопасности ООН.