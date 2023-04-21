МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Twitter принял решение отказаться от пометок "финансируемые правительством" и "связанные с государством" на аккаунтах средств массовой информации, сообщили в соцсети. Маск рассказал о слежке властей США за Twitter

Руководство Twitter в 2020 году ввело маркировку подконтрольных, по его мнению, государству СМИ, аккаунты чиновников и постоянных членов Совета Безопасности ООН.