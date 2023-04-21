МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Отечественный магазин приложений для Android RuStore запустил авторизацию через Tinkoff ID и оплату покупок через Tinkoff Pay, сообщила пресс-служба VK, одного из разработчиков программы. Мобильное приложение Сбербанка вновь пропало из App Store

"Пользователям RuStore, официального российского магазина приложений для Android, стала доступна авторизация с помощью Tinkoff ID. Авторизованные пользователи могут оценивать приложения и оставлять отзывы, скачивание и обновление доступно всем. Пользователи Rustore – клиенты "Тинькофф" могут купить платные приложения, игры, подписки и товары внутри сервисов с помощью Tinkoff Pay", — сказано в релизе.

В VK уточнили, что пользователям Tinkoff Pay не нужно вводить реквизиты банковской карты.

Ранее в феврале RuStore ввел аналогичные способы оплаты через Сбер ID.