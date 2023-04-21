МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Спрос на IT-специалистов у российских компаний поднялся на 63 процента по сравнению с прошлым годом, сообщили в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Глава Минобрнауки рассказал о новой системе высшего образования

"Спрос на IТ-кадры у компаний вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий", — следует из сообщения.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявлял в беседе с РИА Новости, что такая ситуация возникла из-за ухода из России зарубежных компаний и перехода страны на отечественное программное обеспечение. По его мнению, высокий спрос на айтишников будет сохраняться в течение нескольких лет.

Как отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, спрос на IT-кадры увеличивается в мире в целом на фоне процесса цифровизации.

В аппарате Чернышенко напомнили, что получить IT-специальность россияне могут в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". С 2019 года, добавили там, на обучение за счет средств федерального бюджета было принято более 343 тысяч человек. К 2024 году на обучение планируется принять не менее 500 тысяч человек.