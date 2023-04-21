МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Национальный проект по развитию дронов (или беспилотных авиационных систем, БАС) в России будет утвержден к 1 сентября текущего года, следует из сообщения пресс-службы правительства. В Самарской области запустят первое в России серийное производство дронов

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел стратегическую сессию с российскими производителями дронов, которая прошла с участием производителей беспилотных авиационных систем, представителей эксплуатантов и заказчиков БАС, научных институтов, научно-производственных и инновационных центров. Участие в ней приняли также представители Минтранса, Минфина, Минобрнауки, Минсельхоза и других ведомств.

В ходе встречи первый вице-премьер отметил, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача сформировать полноценную отрасль беспилотных авиационных систем требует решения ряда крупномасштабных проблем. Главная из них — это консолидация производителей и создание системы кооперации и технологического обеспечения производства дронов.

Также, по его словам, необходимо снятие регуляторных ограничений, которые сегодня препятствуют формированию рынков использования БАС и услуг, предоставляемых с помощью беспилотников, создание современной комфортной системы сертификации, а также подготовка кадров, которую "нужно начинать фактически с нуля".

"Работа над этими проблемами идет постоянно, в том числе в рамках рабочих групп. Уже сформирован национальный проект по развитию БАС, в ближайшее время будем докладывать президенту о состоянии работ", – рассказал первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что проект "необходимо утвердить до 1 сентября 2023 года".

"Целью федерального проекта по стимулированию спроса на БАС мы видим рост запроса рынка на отечественные беспилотники и оказываемые услуги. Мы должны сформировать новые сегменты рынка, стимулируя использование систем и комплектующих российского производства. В период до 2030 года ожидаем рост емкости рынка до 180 тысяч БАС с достижением доли российского производства на уровне 70%", — сообщил в ходе сессии замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Первый вице-премьер также отметил, что национальный проект по развитию отрасли беспилотников должен быть систематизирован по нескольким ключевым пунктам. В их числе гарантированный спрос со стороны государства и госкомпаний, схема кооперации, унификация стандартов, технологические карты, а также меры господдержки.