МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Тем, кто регистрируется на портале "Госуслуги", стоит создать отдельных почтовый ящик специально для подобных сервисов, сообщил РИА Новости директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафон" Сергей Хренов. Киберэксперт перечислил признаки кражи аккаунта в Telegram

Это позволит обеспечить безопасность данных пользователя, отметил эксперт.

По его словам, аферисты все еще проявляют интерес к электронной почте, поскольку к ней привязываются личные кабинеты и электронные кошельки. В случае взлома мошенники смогут не только рассылать спам, но также украсть личные данные или денежные средства.

В связи с этим Хренов рекомендует иметь как минимум два почтовых адреса: один для личного общения и шопинга, а второй — для государственных сайтов и сервисов, куда будут приходить важные документы. Это удобно еще и тем, что при взломе одного из ящиков или утере пароля от него можно будет восстановить доступ через второй почтовый адрес, добавил специалист.

Помимо этого, необходимо иметь отдельную рабочую почту и использовать ее только для служебных нужд, считает Хренов.