МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Трафик Apple Music в России в феврале снизился в среднем на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Spotify за это время упал на 82%, на этом фоне растет "Яндекс Музыка", об этом свидетельствуют данные опрошенных РИА Новости мобильных операторов. Аналитик раскрыл, почему Telegram обошел YouTube по аудитории

"По данным аналитиков Big Data МТС, в феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года трафик сервисов для прослушивания музыки среди абонентов МТС снизился на 7%. Самое большое падение у зарубежных приложений — в среднем на 40%. Spotify за год потерял 87% трафика, Apple Music — 26%", — говорится в сообщении МТС. В сетях "Мегафона" трафик Spotify за аналогичный период снизился на 73%, Apple Music — на 54%.

"Число пользователей Apple Music за год сократилось на 5%, при этом трафик упал в два раза. Это связано в первую очередь со сложностями оплаты за сервисы Apple. Сервис Spotify потерял 50% пользователей, трафик сократился на 86%", — отметили в Tele2.

На этом фоне растут российские музыкальные сервисы. Так, трафик "Яндекс Музыки" в сетях "Мегафона" увеличился на 286%, а в МТС — на 66%. Старые iPhone лишат самых главных функций

"VK Музыка" активно приросла на фоне ухода зарубежных сервисов: число пользователей поступательно увеличивалось до конца лета… Однако начиная с сентября, когда началось удаление контента Sony, Warner и других независимых лейблов, фиксировалось снижение активности в сервисе среди клиентов Tele2. Число пользователей и трафик к началу этого года сократились на 15% по сравнению с летом 2022 года. За год трафик в "VK Музыка" вырос на 40%, число пользователей — на 20%", — сказали в Tele2. А в сети "Мегафона" трафик "VK Музыка" за год снизился на 9%.

В начале 2022 года о прекращении либо о приостановке своей деятельности в России сообщили такие звукозаписывающие студии, как Warner Music, Sony Music Group и Universal Music Group. После этого в СМИ появились сообщения, что с российских музыкальных площадок стала пропадать музыка зарубежных артистов.

Сервис Spotify официально приостановил работу в РФ в апреле 2022 года. Также в начале прошлого года из-за санкционных ограничений в сервисах App Store оплата картами Visa и Mastercard, выпущенными российскими банками, стала недоступна.