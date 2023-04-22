2023-04-22T11:09:07+03:00
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2023-04-22T11:09:07+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230422/840448768.html
Приложение 2ГИС вновь появилось в App Store
Технологии
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Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. Приложение сервиса было удалено из App Store в... ПРАЙМ, 22.04.2023
технологии, новости, "2гис", app store, мобильное приложение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании.
Приложение сервиса было удалено из App Store в сентябре, но уже установленные версии продолжали работать. Из Google Play приложение не удалялось.
"Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время будет выпущено обновление приложения.
Основным владельцем сервиса является "Сбербанк", которому принадлежит 72% компании.