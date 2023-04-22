МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Официальное приложение картографического сервиса 2ГИС вновь появилось в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. Россиянам посоветовали заводить отдельную почту для "Госуслуг"

Приложение сервиса было удалено из App Store в сентябре, но уже установленные версии продолжали работать. Из Google Play приложение не удалялось.

"Официальное приложение 2ГИС вновь доступно для скачивания в App Store", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет выпущено обновление приложения.

Основным владельцем сервиса является "Сбербанк", которому принадлежит 72% компании.