МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Сбербанк запустит свою версию мультимодальной нейросети GigaСhat, которая способна вести диалог, генерировать коды, тексты и картинки, откроет доступ в режиме тестирования по приглашениям, сообщила пресс-служба кредитной организации. Эксперт оценил, чем нейросети будут заниматься в будущем

"Сбер"… выпустил собственную версию мультимодальной нейросети, которая на первом этапе будет доступна в режиме тестирования по приглашениям. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста", — следует из релиза.

Отмечается, что отечественный сервис изначально "поддерживает мультимодальное взаимодействие и более грамотно общается на русском языке". GigaChat создан на базе NeONKA (Neural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), которая включает в себя различные нейросетевые модели, что способствует решению множества интеллектуальных задач. Кроме того, модель Kandinsky 2.1, также включенная в архитектуру сервиса, позволяет создавать изображения.

Добавляется, что сервис исключает применение генеративных моделей, которое противоречит Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В данный момент Сбербанк активно внедряет модель во многие свои продукты и сервисы.