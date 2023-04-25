МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Более трети россиян считают использование искусственного интеллекта в СМИ необходимым и закономерным процессом, еще 21% респондентов отмечают, что нейросети — это будущее журналистики, а 22% предлагают запретить их использование в данном виде деятельности, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. СМИ узнали о планах Маска основать ИИ-стартап

"Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии ИИ, 38% респондентов считают его необходимым и закономерным процессом, но с ограничениями. 22% настроены крайне негативно и предлагают запретить использование языковых моделей в журналистике, в то время как 21%, напротив, видят в них будущее СМИ. 19% остановились бы в той точке развития, которая есть сейчас, чтобы глубже изучить технологию", — говорится в исследовании.

Среди задач, которые могли бы выполнять языковые модели, четверть россиян называет составление заголовков вместо автора, 23% доверили бы ИИ объяснительные материалы и тематические карточки с инструкциями, 16% — новости спорта.

"Каждый десятый (10%) считает, что ИИ хорошо справится с постами для соцсетей, 8% — с оперативными новостями. Ещё 6% прочли бы интервью авторства нейросети, а расследования на основе собранных человеком данных, онлайн-репортажи и лонгриды (большие тексты) от языковой модели выбрали лишь 5%, 4% и 3% соответственно", — отмечается в исследовании.

Респонденты также поделились своими опасениями насчёт быстрого развития нейросетей в медиа: 36% участников опроса переживают, что ИИ легко взломать, а 27% считают, что внедрение "цифровых помощников" приведёт к потере журналистских навыков. 21% уверены, что с нейросетями все тексты станут одинаковыми, а потому неинтересными, 16% допускают, что применение языковых моделей может существенно снизить уровень грамотности авторов.