МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Российский стартап Silkins хочет запустить лабораторию, в которой будут производить компоненты для регенеративной медицины и косметологии — как сообщили РИА Новости в пресс-центре платформы НТИ, это позволит снизить зависимость российских производителей от зарубежного сырья. Эксперт призвал наращивать производство российского оборудования

"В России могут запустить производство инновационных материалов для регенеративной медицины и косметологии, что позволит снизить зависимость российских производителей косметической и медицинской продукции от зарубежного сырья. О планах создать соответствующую лабораторию заявила компания Silkins, участвующая в форуме "Сильные идеи для нового времени", — говорится в сообщении.

Как рассказал автор идеи, генеральный директор стартапа SilkIns Дауддин Дауди, лаборатория будет производить инновационные материалы. Часть из них уже создана и внедряется на рынок — это белки серицин, фиброин, спидроин, которые стимулируют внутриклеточные процессы, ответственные за питание кожи, успокоение и ускоренное заживление.

"Открытие лаборатории планируется уже в этом году, поскольку есть и команда, и разработки, и договоренности с кафедрой эстетической косметологии Сеченовского университета о создании первого в России инновационного центра косметологии", — добавил Дауди.

Авторы проекта отметили, что в первую очередь в лаборатории начнут производить компоненты для гелей для быстрого заживления ран на основе фиброина и спидроина, уходового крема для комплексного питания кожи, а также разлагаемого пластыря для быстрого восстановления после косметических процедур. На втором этапе в лаборатории планируют запустить производство медицинского крема на основе раствора белков и флавоноидов для более серьезных заболеваний кожи, первая партия может появиться на рынке уже этим летом.

Ранее пресс-служба платформы НТИ сообщала, что Silkins разработал крем с белками на основе паутины, который заживляет и омолаживает кожу, а также борется с несовершенствами. Тогда уточнялось, что разработка прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность, а компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением патента РФ.