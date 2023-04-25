МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. При предустановке отечественной операционной системы на персональные компьютеры необходимо предусмотреть право обращаться к ритейлерам за гарантийным ремонтом; покупателю может не понравиться уменьшение дискового пространства и невозможность работы с привычными программами, рассказали РИА Новости эксперты. В МИД отметили важность сотрудничества с глобальным югом и востоком

Ранее во вторник глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство рассматривает инициативу, обязывающую продавцов техники в России продавать персональные компьютеры только с предустановленной на них отечественной операционной системой. Решение может быть принято в мае. По результатам опроса отрасли для предустановки были выбраны четыре операционные системы: Astra Linux, Alt Linux, РОСА и РЕД ОС.

"Инициатива Минцифры понятна и логична, российские операционные системы должны быть представлены в России. Ранее я бы сказала, что при переустановке операционной системы на ноутбук силами ритейлера происходит вмешательство в заводскую упаковку и заводские настройки, что с большой долей вероятности повлекло бы для пользователя невозможность обратиться за гарантийным ремонтом. Однако в текущей ситуации ритейлеры (продавцы) и так, по сути, являются единственными лицами, предоставляющими гарантию на реализуемое оборудование. Таким образом, важно предусмотреть право пользователя обращаться за гарантийным ремонтом к ритейлеру как по поводу выхода из строя самого оборудование, так и основной и дополнительной операционной системы", — сказала юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ирина Абдеева Абдеева.

Генеральный директор компании разработчика российского веб-сервера "Angie" Заур Абасмирзоев пояснил, что организовать технический процесс установки дополнительной операционной системы на компьютер несложно.

"Для этого инженеру со стороны ритейлера необходимо распаковать коробку с ноутбуком, включить, запустить специальную программу, тем самым перераспределить дисковое пространство между предустановленной операционной системой и новой. Установить лицензионную отечественную систему. А затем пойдет обратный процесс — до предпродажной упаковки", — отметил юрист.

Однако пользователи могут столкнуться с неудобствами.

"Во-первых, вторая, установленная на компьютере операционная система, как ни крути, занимает дисковое пространство. В категории крайне дешевых ноутбуков, с небольшим размером дискового пространства, это будет заметно. Пусть и не драматически. То есть у пользователя могут стоять две системы, которые просто занимают место. Либо удалить одну из них и недополучить возможность использования каких-то программ, либо мириться с тем, что у вас будет чуть меньше места для хранения документов", — пояснил Абасмирзоев.

Во-вторых, отметил он, можно остаться без ряда полюбившихся программ, альтернатив среди российских разработчиков которым нет или еще не разработаны. Например, без профессионального ПО от Adobe или AutoCAD.

"В-третьих, это либо получить быстро ПО, которое основано на web движках (браузерный движок) — будет разработано быстрее, но работать будет не так стабильно, как разработанные специально под десктоп платформу. Либо через года два разработанное под целевую платформу полноценное прикладное приложение, и это при условии, что найдется такой разработчик", — добавил Абасмирзоев.