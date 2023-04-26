МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься формированием стимулов для развития отечественных технологий и программного обеспечения, полезных для граждан и компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание" в среду. Мишустин: внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств

"Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний», — сказал он.