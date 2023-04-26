Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий
Мишустин: Россия продолжит стимулировать развитие отечественных технологий и ПО
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься формированием стимулов для развития отечественных технологий и программного обеспечения, полезных для граждан и компаний, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание" в среду.
"Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами. Но нам, конечно, есть над чем работать еще. Многое предстоит сделать, чтобы добиться суверенитета в этой сфере. Мы продолжим формировать стимулы для развития отечественных технологий и ПО которые полезны для людей и компаний», — сказал он.