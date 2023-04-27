СОЧИ, 27 апр — ПРАЙМ. Производство изделий из пластмассы для фармацевтической и медицинской промышленности планируется развивать в РФ в первую очередь, поскольку во время пандемии коронавируса в этой отрасли наблюдался их дефицит, заявила заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Дарья Шевякина. Поиск "Яндекса" стал отображать подробные карточки лекарств

В Сочи открылся III Международный форум "Полимерный бизнес России". Экспорты обсуждают ряд вопросов по развитию полимерного бизнеса.

"Мы для себя определили некоторые направления развития на следующий год, прежде всего — это изделия из пластмасс для фармацевтической и медицинской промышленности", — сказала Шевякина во время выступления на форуме в Сочи.

Она отметила проблему производства пробирок для сдачи анализов, а также ряда других изделий, которых не хватало в период пандемии коронавируса.

Шевякина также выделила ряд проблем в сельскохозяйственном производстве, где в в первую очередь, по ее мнению, нужно проработать вопросы таможенных пошлин на ввоз полимерных упаковок и таможенного-тарифного регулирования.