МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Twitter, ограничив англоязычный аккаунт зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, прогнулся под США и Украину и поступил как с Дональдом Трампом, заявил политик в беседе с РИА Новости. Байден ответил на предложение Маска по NPR шуткой

Ранее Медведев сообщал о блокировке его публикации про Польшу.

"Твиттер" прогнулся под госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом", — прокомментировал он ситуацию.

По словам политика, владелец соцсети Илон Маск "не справился с заданием".

При этом Медведев подчеркнул, что сможет обойтись без иностранной программы, служащей истеблишменту США.

Он добавил, что Россия цинично использовала Twitterдля продвижения своих целей, однако теперь стоит задача разгромить "укронацистов, США и их клевретов НАТО", вернуть российские земли и обеспечить безопасность граждан.

Замруководителя Совбеза России также поздравил жителей страны с 1 Мая.