Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и Украину
Медведев заявил, что Twitter, ограничив его аккаунт, прогнулся под Госдепом и Украиной
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Twitter, ограничив англоязычный аккаунт зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, прогнулся под США и Украину и поступил как с Дональдом Трампом, заявил политик в беседе с РИА Новости.
Ранее Медведев сообщал о блокировке его публикации про Польшу.
"Твиттер" прогнулся под госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом", — прокомментировал он ситуацию.
По словам политика, владелец соцсети Илон Маск "не справился с заданием".
При этом Медведев подчеркнул, что сможет обойтись без иностранной программы, служащей истеблишменту США.
Он добавил, что Россия цинично использовала Twitterдля продвижения своих целей, однако теперь стоит задача разгромить "укронацистов, США и их клевретов НАТО", вернуть российские земли и обеспечить безопасность граждан.
Замруководителя Совбеза России также поздравил жителей страны с 1 Мая.