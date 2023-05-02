МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Компания Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ), наподобие ChatGPT, после утечки внутреннего исходного кода, передает агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку.

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Согласно агентству, в апреле инженеры компании случайно "слили" внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Samsung обеспокоена тем, что данные, которые передаются на подобные платформы, хранятся на внешних серверах, из-за чего их легче найти и сложнее удалить.

"Новые правила… запрещают использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях", — говорится в сообщении агентства.

Сотрудников, которые пользуются ИИ на личных устройствах, попросили не опубликовывать в системах информацию, имеющую отношение к компании. Отмечается, что нарушение новых правил грозит увольнением.

В конце ноября прошлого года в сети набрал популярность чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT. 31 марта Италия стала первой западной страной, ограничившей работу ChatGPT из-за нарушений при сборе информации пользователей.