МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Компания Samsung Electronics запретила сотрудникам пользоваться на рабочих устройствах системами генеративного искусственного интеллекта (ИИ), наподобие ChatGPT, после утечки внутреннего исходного кода, передает агентство Блумберг со ссылкой на служебную записку. Агентство Fitch сохранило рейтинг Samsung Electronics на прежнем уровне

Согласно агентству, в апреле инженеры компании случайно "слили" внутренний исходный код, загрузив его в ChatGPT. Samsung обеспокоена тем, что данные, которые передаются на подобные платформы, хранятся на внешних серверах, из-за чего их легче найти и сложнее удалить.

"Новые правила… запрещают использование систем генеративного ИИ на принадлежащих компании компьютерах, планшетах и телефонах, а также во внутренних сетях", — говорится в сообщении агентства.

Сотрудников, которые пользуются ИИ на личных устройствах, попросили не опубликовывать в системах информацию, имеющую отношение к компании. Отмечается, что нарушение новых правил грозит увольнением.

В конце ноября прошлого года в сети набрал популярность чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Имитация им разговора спровоцировала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск. В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что власти Китая запретили крупнейшим технологическим компаниям Tencent Holdings и Ant Group предоставлять своим клиентам доступ к сервисам ChatGPT. 31 марта Италия стала первой западной страной, ограничившей работу ChatGPT из-за нарушений при сборе информации пользователей.