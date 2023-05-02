МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Twitter снял ограничения с публикации зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева про Польшу в его англоязычном аккаунте, сообщила соцсеть. Медведев заявил, что Twitter прогнулся под США и Украину

Политик заявлял, что показ поста о том, что Польша с русофобскими властями не должна существовать для России, а польские наемники заполонили Украину, был ограничен. При этом, добавлял он, публикации с призывами уничтожить Россию не блокируют.

В Twitter подчеркнули, что подобные твиты являются нарушениями Правил.

"Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", — указали там.