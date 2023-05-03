МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Главный экономист Microsoft Майкл Шварц уверен, что искусственный интеллект (ИИ) нанесет серьезный ущерб в руках недобросовестных людей. "Билайн" внедряет систему формирования цен с искусственным интеллектом

"Я уверен, что искусственный интеллект будет использоваться плохими субъектами, и да, он нанесет реальный ущерб. Он может нанести большой ущерб в руках спамеров при проведении выборов и так далее", — сказал Шварц в среду на Всемирном экономическом форуме в Женеве, чьи слова приводит агентство Блумберг.

По его словам, ИИ однозначно должен регулироваться, но законодатели должны проявлять осторожность. "Принципы должны быть таковы: польза от регулирования для нашего общества должна быть больше, чем издержки для него", — добавил Шварц.

По словам Шварца, компания Microsoft работает над созданием защитных механизмов, которые помогут снизить потенциальную опасность от инструментов ИИ. По его словам, ИИ произведет революцию в работе большинства предприятий.

Шварц предупредил, что лица, определяющие политический курс, должны быть осторожны, чтобы напрямую не регулировать обучение ИИ. "Это было бы довольно катастрофично", — сказал он.

Во вторник сооснователь Apple Стив Возняк высказался за поддержку регулирования искусственного интеллекта для защиты людей. А британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют "пионером" и "крестным отцом" в области ИИ, покинул компанию Google, в которой проработал более 10 лет и занимался разработкой алгоритмов машинного обучения, чтобы открыто предупредить людей о возможной опасности технологии.