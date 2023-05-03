МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. Российским производителям компьютерной техники, в том числе электронной компонентной базы, следует опираться на обратную связь и учитывать замечания пользователей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Microsoft предупредили об опасности искусственного интеллекта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров продемонстрировал Мишустину достижения отечественных производителей компьютерной техники. "Это произведено в Ставропольском крае, здесь компонентная база на 50%, к сожалению, пока что не российская. Сегодня мы выпускаем клавиатуры, мышки, мониторы — это все выпускается в Ставропольском крае", — сказал он.

Поясняя вопрос об импортных компонентах, глава региона заявил, что на 50% микросхема компьютера состоит из зарубежных деталей. "Но если мы им поможем и дадим толчок в части того, чтобы балльную систему в 44-м законе ввести…, это позволит нарастить объем производства на территории РФ", — считает Владимиров.

"Обязательно поручения дам Минпромторгу, чтобы посмотрели по локализации. Все правильно". "Это очень важное направление. И нам не надо стесняться, когда мы производим элементы, корпуса, клавиатуру, мышки, ничего, если мы начинаем с этого и делаем качественно", — ответил на это Мишустин и подчеркнул, что нужно учитывать обратную связь, когда "люди говорят о том, что нужно поправить, и прочее".

"Обязательно нужно в этом плане трудиться, чтобы импортозамещение, либо, скажем так, свои технологии оценивались людьми и в постоянном улучшении давали бы нужное качество", — сказал премьер.

На стенде Ставропольского края к Мишустину обратились с просьбой поддержать российских производителей саженцев плодовых культур. На рынке, как отметили производители, присутствует большое количество саженцев из Италии и Голландии, которые составляют конкуренцию российским компаниям, в том числе по стоимости. "Мы не просим запретить, а просим субсидировать только отечественную", — указал представитель компании "Сады Ставрополья".

Премьер заметил, что недавно обсуждал комплекс мер по субсидиям с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и попросил подготовить конкретные предложения по этому вопросу.

Мишустин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ осмотрел экспозиции Кавказской инвестиционной выставки, в частности, посетил стенд Ставропольского края.