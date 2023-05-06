МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В целях безопасности и сохранности данных людям нужно заводить для каждого аккаунта отдельный пароль, состоящий минимум из 12 символов и включающий в себя различные буквы, рассказали РИА Новости в "Мегафоне". Сбербанк запустил сервис для определения мошеннических сайтов

"Для каждого аккаунта или личного кабинета в целях безопасности данных рекомендуется использовать уникальные пароли. Надежный пароль должен состоять минимум из 12 символов и содержать сочетание заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. В нем не должна использоваться очевидная или известная информация, например дата рождения, имена членов семьи или кличка домашнего животного. Запомнить каждый пароль непросто, а хранить данные на листочке – небезопасно", — заявили в компании.

В "Мегафоне" полагают, что наиболее подходящим вариантом является менеджер паролей. По мнению директора по развитию облачных и инфраструктурных решений "Мегафона" Александра Осипова, такой программой стоит воспользоваться если:

пользователь не умеет создавать сложные пароли и запоминать их,

часто совершает покупки в интернете и устал каждый раз вручную вводить информацию с банковских карт,

если у него большая база логинов, паролей и есть желание перенести все в единое хранилище. Россиянам рассказали, как вычислить слежку через камеру смартфона

Осипов отметил, что менеджеры паролей используют алгоритм шифрования Advanced Encryption Standard (AES), не поддающийся взлому. Такую программу можно разблокировать только с помощью правильного "мастер-пароля", который является ключом к цифровому хранилищу со всеми паролями, поэтому пользователю необходимо запомнить только один пароль.

"Для повышения надежности менеджера паролей можно включить многофакторную аутентификацию (MFA) для учетных записей. При разблокировке менеджера паролей в дополнение к "мастер-паролю" потребуется дополнительный ключ. Это может быть Touch ID, Face ID или код, отправленный в мобильное приложение для аутентификации", — добавил Осипов. Он также подчеркнул, что в каждом менеджере паролей предусмотрен собственный набор функций, однако в целом использование менеджеров паролей является безопасным.