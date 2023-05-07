МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Число судебных процессов по лицензированию ПО в России в 2022 году выросло на 65%, а в 2023 году их количество, согласно прогнозу, удвоится, говорится в исследовании компании RTM Group, результаты которого есть у РИА Новости. Аналитик оценил ограничение роста цен на российское ПО

"Количество судебных процессов по лицензированию ПО в 2022 году увеличилось на 65% и продолжает активно расти в 2023 году. Главным образом, данная тенденция связана с уходом западных вендоров из России. Мы прогнозируем, что число таких судебных споров вырастет минимум вдвое, когда появится законный механизм использовать иностранное ПО без согласия правообладателя по решению суда", — говорится в материалах.

Уточняется, что в сфере ПО иски предъявляют друг к другу различные игроки. К примеру, российские компании подают в суд на Microsoft и иностранных вендоров в ситуациях, когда нет возможности продлить купленную ими лицензию, продолжить пользоваться приобретенной лицензией или купить новую, ожидая компенсации. Кроме того, иски подаются в отношении интеграторов и дистрибуторов, распространявших ПО ушедших вендоров, а также на российские представительства вендоров и компании за рубежом.

В RTM Group рассказали, что после ухода из России западных вендоров на рынке ПО встречается контрафакт — такие программы можно запустить без ключа аппаратной защиты, в них нет информации про лицензионные соглашения. За распространение подобной продукции предусмотрена как гражданско-правовая ответственность (штрафы и неустойка), так и уголовная. Компенсации по гражданским делам в таких случаях рассчитываются в зависимости от стоимости ПО и размера нанесенного ущерба: "в последнее время суд нередко назначает выплаты в размере 2-5 миллионов рублей в таких случаях".

"В настоящее время растёт количество регистраций российских программных продуктов в реестре отечественного ПО, которое затем депонируют в Роспатенте. Это является не только необходимым условием для получения льгот, но и подтверждением прав на ПО в спорах", — отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. Россиянам раскрыли, где нужно хранить секретную информацию на телефоне

В ноябре глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство надеется решить вопрос с регулированием использования ПО ушедших из России вендоров. В апреле министр уточнял, что основные условия проекта согласованы. Согласно нему, компании РФ будут платить за использование зарубежного софта, но на спецсчета — часть этих средств будет использоваться, чтобы обеспечить залоговую массу для льготных кредитов для российских разработчиков.

В феврале Минцифры сообщало, что аккредитованным компаниям предоставляются льготные кредиты на реализацию проектов по внедрению цифровых технологий, в основе которых лежат российские технологические решения. Кроме того, как уточнялось в апреле, российские производители программно-аппаратных комплексов (ПАКов) могут получить налоговые льготы. Тогда отмечалось, что меры включают пониженные страховые взносы (7,6%) для компаний и нулевую ставку по налогу на прибыль.