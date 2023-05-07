МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минцифры, федеральные ведомства и власти новых регионов до 1 июня текущего года сформируют наиболее востребованный среди граждан перечень госуслуг, стандарты должны в целом соответствовать общероссийским, заявил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Мишустин расширил возможности использования данных с "Госуслуг"

"В конце апреля правительством России была утверждена программа социально-экономического развития новых регионов.… В Запорожье создан первый МФЦ. До конца года будут развернуты еще четыре для обслуживания жителей новых регионов. Задача Минцифры совместно с федеральными ведомствами и главами субъектов до 1 июня 2023 года сформировать наиболее востребованный перечень госуслуг, которые граждане смогут получать через МФЦ. Стандарты должны учитывать особенности предоставления на этих территориях, но в целом соответствовать общероссийским", — отметил он в ходе визита в Запорожскую область.

По словам замглавы правительства, регион обладает высоким потенциалом для создания круглогодичной здравницы. На этом фоне необходимо привести в порядок туристические объекты, найти инвесторов и обеспечить финансирование в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", подчеркнул Чернышенко.