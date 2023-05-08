АЛМА-АТА, 8 мая — ПРАЙМ. Количество целевых хакерских атак в 2023 году в России остается высоким, они становятся еще сложнее и дороже, но реже происходят случаи, когда к этому причастны киберкриминальные группировки, чья цель — кража средств, мешают им сложности с выводом денег из страны, рассказал РИА Новости руководитель исследовательского центра "Лаборатории Касперского" на Ближнем Востоке, в Турции и Африке Амин Хасбини. Число объявлений о продаже данных упало после закрытия хакерских форумов

"Мы видим, что в России сейчас очень много целевых кибератак, это сложные и очень дорогие в реализации атаки, но при этом снижается количество атак, которые проводят криминальные группировки — они сократились вдвое по сравнению с прошлым годом. Во многом это связано с тем, что из России очень сложно вывести деньги, преступники теряют интерес, так как не могут на этом заработать", — рассказал он.

При этом, если говорить об отраслевой специфике атак, то наиболее часто злоумышленники проявляют интерес к финансовым институтам, промышленным предприятиям, а также государственным органам, отметил Хасбини. Риски для предприятий создает и столь популярная сегодня цифровизация.

"Сейчас есть очень много отраслей, где стремительно развиваются технологии — это и умные города, и умные автомобили, и искусственный интеллект. Эти технологии, безусловно, несут добро, но и при этом, когда мы их создаем, очень важно думать о безопасности — как технологической, так и регуляторной, мы должны на самых ранних этапах понимать, как их защищать. Причем важно, чтобы такие стандарты безопасности инфраструктуры были международными, общими для всех", — пояснил эксперт.

По его словам, пока мир отстает в вопросах международного сотрудничества по вопросам кибербезопасности. "Еще очень много должно быть сделано, чтобы интернет и все технологии могли быть безопасными для всех в мире", — считает Хасбини. В качестве примера он привел отрасль энергетики, в том числе атомной, а также промышленность, где компании во всем мире работают по единым стандартам развития технологий, чтобы они не могли нанести вред обществу.

"Чтобы у нас не было проблем в будущем, для искусственного интеллекта нужны такие же ограничения, которые будут приняты на международном уровне, должны быть выстроены границы его использования", — полагает эксперт.

В целом, говоря об искусственном интеллекте, Хасбини назвал его одной из главных киберугроз нашего времени. "Он активно развивается, но при этом несет в себе риски, это такая борьба меча и щита. Особенно опасны эти риски в таких отраслях, как промышленность. Например, атака на водозаборную компанию или, например, здравоохранение может нанести ущерб качеству жизни реальных людей. Раньше мы двигались из офлайна в онлайн, а теперь наоборот — онлайн-угрозы уже могут создать трудности в реальной жизни", — отмечает эксперт.