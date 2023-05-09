МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Американский миллиардер и создатель компаний SpaseX и Tesla Илон Маск высказал мнение, что принадлежащему компании Meta* мессенджеру WhatsApp (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) не стоит доверять. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter, в соцсети, которую недавно купил. Маск оценил скорость получения данных ФРС США для принятия решений

"WhatsApp нельзя доверять", — ответил он в своем сообщении на вопросы пользователей об использовании приложением WhatsApp микрофон несколько раз за время, пока Маск спал.

Помимо этого, от ответил одному из пользователей на реплику о принадлежности WhatsApp компании Meta. Маск напомнил, что создатели мессенджера WhatsApp ушли из компании в негодовании. Он предполагает, что разработчики были обеспокоены новыми изменениями в мессенджере.

Позднее предприниматель на своей странице добавил, что лучше "не доверять ничему".

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская