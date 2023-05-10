МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Аферисты массово рассылают отечественным компаниям электронные письма с "моболизационными повестками", содержащие вредоносные ПО, сообщила компания по кибербезопасности F.A.С.С.T. Россиян предупредили об усилении мошенничества с "горящими" турами

Организация в среду обнаружила масштабную рассылку, свыше 600 писем, отправленных под видом повесток, удалось заблокировать.

"Вредоносные письма были направлены российским компаниям (в том числе HR-специалистам и секретарям) якобы от имени Главного управления Военного комиссариата МО РФ с поддельного адреса электронной почты mail@voenkomat-mil[.]ru", — сказано в сообщении.

Отмечается, что "мобилизованный" также получает zip-архивы с именами "Мобилизационное предписание №5010421409-ВВК от 10.05.2023.zip" и exe-файлом, который в действительностя является трояном.