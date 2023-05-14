ТОКИО, 14 мая — ПРАЙМ. Южнокорейская Samsung Electronics планирует построить хаб по разработке и производству чипов в японской Йокогаме с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов иен (около 222 миллионов долларов), пишет издание Nikkei. Россиянам рассказали, какие профессии не заменит искусственный интеллект

В настоящее время у Samsung Electronics в японской Йокогаме располагается научно-исследовательский институт Samsung R&D Institute Japan. Предполагается, что новый хаб будет построен отдельно и станет площадкой для создания производственной линии прототипов чипов.

Как ожидается, новый хаб может заработать уже в 2025 году, однако других подробностей пока не сообщается. Комментарием Samsung Electronics издание также не располагает.

К настоящему времени в Японии уже ведется строительства завода крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Субсидии на строительство предоставляет японское правительство. Кроме этого, о планах по строительству завода по производству полупроводников сообщала и компания Sony.