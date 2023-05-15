МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила сделку, в рамках которой компания Microsoft намерена приобрести разработчика игр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза ЕК. СМИ пишет о стремлении Microsoft остаться на российском рынке

"Европейская комиссия, в соответствии с Положением ЕС о слияниях, одобрила предлагаемое приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft. Условием одобрения является полное выполнение обязательств, предложенных компанией Microsoft. Эти обязательства полностью устраняют проблемы конкуренции, выявленные Комиссией, и представляют собой значительное улучшение для сферы облачного гейминга", — говорится в сообщении.

Microsoft обязалась предоставить бесплатную лицензию для потребителей в европейской экономической зоне, которая позволит им получить доступ ко всем существующим и будущим играм Activision Blizzard через любую платформу для облачного гейминга, которая имеет разрешение на эти игры. Также компания выдаст бесплатное разрешение для соответствующих платформ на предоставление доступа к играм разработчика. Это позволит пользователям, которые ранее приобрели игры Blizzard, играть в них с любого устройства.

В январе 2022 года Microsoft вступила в сделку по покупке Activision на сумму 68,7 миллиарда долларов. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки в сентябре 2022 года. В феврале 2022 года ведомство сообщило, что эта сделка может еще более усилить позиции Microsoft на рынке еще развивающегося облачного гейминга. В среду, 26 апреля, регулятор принял решение о блокировке сделки. Президент Microsoft написал в Twitter, что компания намерена оспорить это решение.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие.