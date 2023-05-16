ВАШИНГТОН, 16 мая — ПРАЙМ. Глава компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT OpenAI Сэм Альтман считает необходимым международное регулирование сферы искусственного интеллекта под руководством США, об этом он заявил на слушаниях в сенате во вторник. СМИ узнали о планах Маска основать ИИ-стартап

"Есть возможности, чтобы США устанавливали некоторые международные стандарты, с которыми бы считались и участвовали в них другие страны… Думаю, это было бы прекрасно для мира", — сказал он, выступая в подкомитете по личной информации, технологиям и закону юридического комитета сената. "Важно иметь глобальный подход… но мы хотим, чтобы в этом лидировала Америка", — подчеркнул он.

Альтман также поддерживает идею государственного регулирования в США сферы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности пользователей, при этом не лишая их доступа к технологическому прогрессу. "Правительство США должно подумать о комбинации лицензирования или регистрирования для разработки и релизов моделей искусственного интеллекта… а также поощрение тех, кто следует этим правилам", — заявил глава OpenAI. Он подчеркнул при этом, что, по его мнению, важно, чтобы какие-либо принимаемые законы в этой сфере "не замедляли и не останавливали технологическое развитие". "Нужны границы, и мы можем определить допустимые границы", — сказал Альтман.

В некоторых странах уже начали рассматривать возможности ограничить риски использования ИИ. Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости проверки работы программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.