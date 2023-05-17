МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Американский интернет-гигант Google анонсировал глобальную чистку аккаунтов пользователей, которые не были активны последние два года, сообщается в официальном блоге компании. Забытые страницы в соцсетях грозят россиянам серьезными последствиями

Отмечается, что Google уже приступила к удалению неактивных аккаунтов.

В компании эту меру объяснили стремлением к реализации новой политики в отношении неактивных учетных записей.

Под удаление попадают те аккаунты, которыми не пользовались последние два года.

Однако под угрозой исчезновения окажется и контент пользователей, который сохранялся в принадлежащих Google сервисах: Workspace, YouTube, "Google Фото" и другие.

Владельцам таких аккаунтов компания направит несколько предупреждений об удалении профиля в течение нескольких месяцев. Письма от Google придут на электронные адреса учетной записи и на почту, указанную для восстановления.

Нововведение не затронет корпоративные или образовательные аккаунты.

Чтобы сохранить свой аккаунт активным, необходимо регулярно просматривать почтовый ящик, пользоваться "Google Диском" или смотреть ролики на YouTube.