Google начала удалять неактивные в течение двух лет аккаунты пользователей
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Американский интернет-гигант Google анонсировал глобальную чистку аккаунтов пользователей, которые не были активны последние два года, сообщается в официальном блоге компании.
Отмечается, что Google уже приступила к удалению неактивных аккаунтов.
В компании эту меру объяснили стремлением к реализации новой политики в отношении неактивных учетных записей.
Под удаление попадают те аккаунты, которыми не пользовались последние два года.
Однако под угрозой исчезновения окажется и контент пользователей, который сохранялся в принадлежащих Google сервисах: Workspace, YouTube, "Google Фото" и другие.
Владельцам таких аккаунтов компания направит несколько предупреждений об удалении профиля в течение нескольких месяцев. Письма от Google придут на электронные адреса учетной записи и на почту, указанную для восстановления.
Нововведение не затронет корпоративные или образовательные аккаунты.
Чтобы сохранить свой аккаунт активным, необходимо регулярно просматривать почтовый ящик, пользоваться "Google Диском" или смотреть ролики на YouTube.