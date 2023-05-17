МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ирландский регулятор по защите данных готовит рекордный штраф для соцсети Facebook*, принадлежащей компании Meta*, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Microsoft заплатит штраф за многочисленные нарушения американских санкций

"Meta Platforms Inc.* готовится получить рекордный в Евросоюзе штраф за защиту персональных данных… Ирландская комиссия по защите данных накажет гиганта соцсетей за то, что он не прислушался к предупреждению высшего суда, требующему защиты информации от американских служб безопасности после того, как их отправили на серверы по другую сторону Атлантики", — пишет агентство.

По данным источников агентства, решение было принято ирландским регулятором на прошлой неделе и будет опубликовано в ближайшие дни. Также уточняется, что оно распространяется только на Facebook и не затрагивает другие сервисы Meta*.

Кроме того, регулятор потребует от компании остановить всю передачу данных в США, которая, предположительно, основывается на ненадежных условиях договора.

Размер штрафа для Meta*, как отмечает Блумберг, превысит предыдущую рекордную сумму, на которую в 2021 году был оштрафован Amazon регулятором в Люксембурге.

Компания Facebook* 28 октября 2021 года объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская