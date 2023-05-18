МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минцифры разрабатывает законопроект, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в правительстве. ЦБ готовит законопроект о возможности открытия филиалов иностранных банков

"Минцифры работает над законопроектом, в соответствии с которым правительство будет определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также сроки их перехода на отечественные решения. Об этом рассказал "Ведомостям" источник в правительстве и подтвердил собеседник в IT-компании, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. По их словам, законопроект уже согласован с заинтересованными сторонами и в ближайшее время будет внесен в Госдуму", — говорится в материале.

Как уточняется в материале, 20 марта 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 1 января 2025 года.

Согласно данным "Ведомостей", к субъектам КИИ относятся государственные органы и организации из областей здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, топливно-энергетического комплекса, которые владеют объектами критической инфраструктуры. Далее перечень объектов подлежит согласованию с государственным органом или российским юридическим лицом, выполняющим функции по разработке, проведению или реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому регулированию в установленной сфере в части подведомственных им субъектов КИИ.