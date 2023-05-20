ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" приняли решение усилить борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере, сказано в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, которое было принято в ходе саммита в Хиросиме. G7 создаст платформу по реагированию на экономическое принуждение в мире

"Мы выражаем обеспокоенность нормативно-правовыми актами, которые необоснованно требуют от компаний локализации данных или позволяют правительствам получать доступ к данным без надлежащих гарантий и защиты. В результате геополитических и геоэкономических потрясений глобальные цепочки стоимости и цепочки поставок, особенно те, которые связаны с нашей критической инфраструктурой, подвергаются риску", — сообщается в заявлении.

В документе подчеркивается, что этой связи G7 будет углублять стратегический диалог в целях противодействия вредоносным практикам в цифровой сфере, чтобы защитить глобальные цепочки стоимости и поставок от незаконного воздействия, шпионажа, нелегальных утечек информации и диверсий.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.