МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пользователи на территории России заявляли о сбоях в работе маркетплейса Ozon, сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. Крупнейший в мире лоукостер приостановил полеты из-за сбоя

Отмечается, что сервис зафиксировал к 12:58 по московскому времени 2639 жалоб.

По информации корреспондента РИА Новости, при выборе товара на сайте или в приложении появлялась надпись: "Такой страницы товара не существует. Страница была удалена или вы перешли по неверной ссылке".

Позднее пресс-служба Ozon сообщила, что проблема была оперативно решена. В данный момент все сервисы раотают штатно. добавили там.