Downradar: пользователи в России жаловались на сбои в работе Ozon
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Пользователи на территории России заявляли о сбоях в работе маркетплейса Ozon, сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar.
Отмечается, что сервис зафиксировал к 12:58 по московскому времени 2639 жалоб.
По информации корреспондента РИА Новости, при выборе товара на сайте или в приложении появлялась надпись: "Такой страницы товара не существует. Страница была удалена или вы перешли по неверной ссылке".
Позднее пресс-служба Ozon сообщила, что проблема была оперативно решена. В данный момент все сервисы раотают штатно. добавили там.