МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Более трети россиян испытывают фантомные звонки, а почти у каждого пятого опрошенного возникает чувство тревожности, если им долго не отвечают в мессенджерах и социальных сетях, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского", посвященном цифровым тревогам. Россиянам раскрыли способ маскировки мошенников в электронной почте

"По данным нашего опроса, 36 процентов респондентов признались, что испытывали фантомные звонки. Это ситуация, в которой человеку казалось, что телефон звонил или ему пришло сообщение, но на самом деле ничего этого не было. В этом нет ничего удивительного: многие практически не выпускают смартфон из рук, мы всегда на связи — с близкими и по работе", — заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Также у 30 процентов участников исследования, по их словам, возникает чувство тревожности, когда они забывают или не могут найти свой смартфон, у 21 процента — когда конфликтуют с кем-то в чатах, у 19 процентов — когда читают новости или смотрят ленту соцсетей, а у 18 процентов — если им долго не отвечают в мессенджерах и социальных сетях. Врачи "СберЗдоровья", слова которых проводятся в сообщении, отмечают, что это может привести к дальнейшему развитию тревожного состояния, снижению самооценки, развитию депрессивных состояний, нарушению сна, переживанию беспомощности и загнанности.

"Почти 37 процентов респондентов в России отметили, что так или иначе подвержены думскроллингу. Это склонность к просмотру и чтению преимущественно плохих новостей, несмотря на то что они пугают и удручают", — отметили в компании.

Эксперты по кибербезопасности, в свою очередь, обращают внимание, что злоумышленники часто играют на страхах пользователей. Они пугают людей, например, тем, что те могут потерять деньги, доступ к аккаунту в каком-либо сервисе, а их близкие якобы могут попасть в неприятную ситуацию. После чего побуждают совершать необдуманные поступки — перевести деньги, перейти по ссылке или ввести конфиденциальные данные.

Исследование New Kaspersky провела компания Online Market Intelligence по заказу "Лаборатории Касперского" в марте текущего года среди 1217 человек в крупных городах России.