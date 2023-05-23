МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Облачное подразделение китайской Alibaba Group начало раунд сокращений, который затронет примерно 7% сотрудников, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Эксперты зафиксировали максимальное с 2009 года число сокращений в США

"Облачное подразделение Alibaba Group Holding Ltd. начало раунд сокращений рабочих мест, которые могут уменьшить штат примерно на 7%, это часть реорганизации, направленной на подготовку некогда быстрорастущего подразделения к выделению и возможному IPO", — пишет Блумберг со слов источников.

Ранее, в середине мая, компания заявила, что планирует выделить свое облачное подразделение Cloud Intelligence Group в дочернюю компанию в течение года, а затем провести IPO. Некоторые аналитики оценивают этот бизнес в 30 миллиардов долларов.

В марте компания Alibaba заявила о проведении реорганизации, в рамках которой выделит разные направления своего бизнеса — они будут заниматься разработкой облачного искусственного интеллекта, электронной коммерцией, доставкой, предоставлением неэлектронных услуг, цифровым бизнесом, а также электронными СМИ и сферой развлечений. Основатель Alibaba Джек Ма заявлял о возможности самостоятельного IPO для каждого из этих подразделений.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.