МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на поддержку развития технопарков в сфере высоких технологий. В Тверской области создадут технопарк "Савеловский"

Документ на законодательном уровне определяет правовой статус технопарка в сфере высоких технологий и предусматривает меры государственной поддержки на создание инфраструктуры для таких технопарков. При этом требования к таким технопаркам будут аналогичны тем, что применяются к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.

Закон распространяет меры стимулирования в сфере промышленности на управляющие компании технопарков в сфере высоких технологий, а также на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, использующих инфраструктуру таких технопарков.

Такие стимулирующие меры на федеральном уровне будут возможны лишь в случае подтверждения соответствия технопарка в сфере высоких технологий и его управляющей компании требованиям, установленным правительством РФ. На региональном уровне меры стимулирования могут быть применены при соблюдении данных требований, а также дополнительных требований, которые вправе будет установить субъект РФ.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Технопарки в сфере высоких технологий предназначены для размещения резидентов, осуществляющих исследования и разработки, а также разрабатывающих программное обеспечение (ПО) в интересах промышленных предприятий, пояснял ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Создание таких технопарков позволит ускорить разработку технологий и ПО, необходимых российским предприятиям, а также даст возможность предоставлять им услуги по цифровому проектированию промышленной продукции, моделированию технологических процессов, иные высокотехнологичные сервисы, отмечал он.