МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. VK провел ребрендинг сервиса благотворительности "Добро Mail.ru" — теперь это платформа "VK Добро", которая станет частью единой коммуникационной стратегии и мегабренда VK, рассказали в пресс-службе компании. VK разрабатывает свой аналог Tinder, пишет СМИ

"VK объявляет об обновлении сервиса благотворительности "Добро Mail.ru". Теперь платформа называется "VK Добро", у сервиса сменились логотип и домен. Изменения в названии сервиса — это первый шаг к более глубокой интеграции платформы благотворительности в проекты экосистемы VK. Нововведения позволят "Добру" стать частью единой коммуникационной стратегии и мегабренда VK и уже сейчас делают работу сервиса технически совершеннее, быстрее и комфортнее для пользователей", — говорится в сообщении.

Как рассказала вице-президент по маркетингу VK Инна Походня, интеграция "Добро Mail.ru" в мегабренд VK позволит в будущем "бесшовно интегрироваться с флагманскими сервисами".

Процесс взаимодействия с фондами-партнерами сервиса и благотворителями останется прежним. Некоммерческие организации (НКО), которые прошли проверку "VK Добра", будут запускать проекты по сбору помощи, а каждый желающий сможет в несколько кликов перевести пожертвование в один из более чем 250 российских фондов. Сервис "VK Добро" продолжит работу без комиссии.

"Сегодня технологическими возможностями сервиса пользуются более 250 фондов, а за время своей работы с 2013 года пользователи и бренды-партнеры "Добра" собрали более 848 миллионов рублей. Мы развиваемся и идем вперед, наша задача — сделать "VK Добро" местом, где легко помогать и с помощью онлайн-технологий решаются реальные социальные проблемы", — отметила Александра Бабкина, руководитель "VK Добра" и директор социальных проектов VK.

"VK Добро" (ранее "Добро Mail.ru") — сервис благотворительности, созданный VK в 2013 году. Он помогает пользователям участвовать в благотворительных проектах. Проверка НКО на сервисе включает в себя аудит финансовой отчетности и документации, а также оценку экспертности и репутации фондов и медиа аудит.