МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Лишь 20% российских IT-компаний из 10,8 тысячи, подлежащих переаккредитации, подали на нее заявление, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры. IT-компаниям расширят возможность получения льготного кредита

"IT-компании должны подать заявление для подтверждения аккредитации до 1 июня 2023 года. Пока заполнили форму на Госуслугах и отправили заявку только 20% из тех, кого касается это требование. Каждая четвёртая компания, подавшая заявление, уже получила подтверждение аккредитации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в реестре IT-компаний 22,5 тысячи организаций, из них более 11 тысяч пользуются льготами и не должны подтверждать аккредитацию. "Пройти процедуру подтверждения нужно 10,8 тысячам компаний. Пока заявления подали только 2 тысячи из них", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что процедуру подтверждения прошли и получили положительное решение 546 компаний; "получили запрос дополнительной информации для корректировки сведений — 214 компаний; зарегистрированы и сейчас на стадии проверки заявления от 1441 компании", добавили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что проверка заявлений будет идти до 1 июля. "До 21 июля мы вынесем итоговое решение. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим компании, чтобы они успели обновить данные в заявлении. Компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня (включительно), лишатся аккредитации", — подытожили в ведомстве.

Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации. Компании обязаны проходить переаккредитацию раз в год.