МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Министерство торговли США должно добавить в черный список китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT) после запрета на закупку продукции американской компании Micron в Китае, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя специального комитета по Китаю Майка Галлахера. Страны G7 обвинили Китай в нерыночных практиках

В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

"Соединенные Штаты должны ясно дать понять КНР, что они не потерпят экономического принуждения в отношении своих компаний или своих союзников. Министерство торговли должно немедленно добавить ChangXin Memory Technologies в (черный — ред.) список организаций и гарантировать, что ни одна технология из США, независимо от спецификаций, не попадет к CXMT, YMTC (Yangtze Memory Technologies Corp — китайский производитель чипов — ред.), другим фирмам КНР, работающим в этой отрасли", — приводит агентство заявление Галлахера.

Рейтер со ссылкой на представителя министерства торговли США ранее сообщило, что власти США считают безосновательным запрет на закупку продукции американской компании Micron в Китае.

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.