МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против четырех северокорейских организаций и одного физического лица, которые, по версии Вашингтона, причастны к незаконной деятельности в киберпространстве, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. США продлили разрешение нефтяным компаниям на транзакции с PDVSA

"Сегодня Министерство финансов вводит санкции в отношении четырех организаций и одного физического лица, причастных к незаконному получению доходов и злонамеренной деятельности в киберпространстве. КНДР осуществляет злонамеренную кибердеятельность и использует работников информационных технологий (ИТ) за рубежом, которые обманным путем получают работу для получения доходов, поддерживающих режим", — говорится в заявлении.

При этом не уточняется, о каких организациях идет речь.

Добавляется, что "обширные незаконные операции КНДР в киберпространстве и сфере информационных технологий" угрожают международной безопасности.