МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Адаптация магазина приложений RuStore под iOS — одна из возможностей для развития, на ближайшей конференции Apple будут объявлены технические особенности, рассказал журналистам вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков на "Российском информационном форуме 2023". Клиентам Сбербанка с iOS предложили перейти на новое приложение

"Мы безусловно смотрим на это как на одну из возможностей развития RuStore, сейчас для нас ближайший шаг, который мы ожидаем — это конференция Apple, и все ожидают, что на этой конференции будут объявлены технические возможности. И вопрос, какой вариант реализации будет выбран Apple, и насколько технически возможно будет сделать RuStore для Apple", — сказал Мыздриков в ответ на вопрос, собирается ли компания адаптировать RuStore для iOS.

Сейчас RuStore доступен для пользователей на Android. Как отметил Мыздриков, на платформе уже представлено семь тысяч приложений от локальных и зарубежных издателей, крупных компаний и инди-разработчиков. Вице-президент VK по информбезопасности, коммуникациям и ИИ Алексей Меркутов добавил, что сейчас в маркетплейсе представлены более 300 зарубежных приложений.

Ранее VK сообщала о том, что к концу первого квартала 2023 года количество пользователей, которые установили на свои устройства магазин приложений RuStore, составило 10 миллионов человек.