МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американская компания Meta* начала в среду последний раунд сокращений в рамках реструктуризации, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. СМИ: ирландский регулятор оштрафовал Meta Platforms* на рекордную сумму

"Meta* в среду начала проводить последнюю партию увольнений в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 тысяч сотрудников", — пишет Рейтер со слов источников.

В том числе, добавляет агентство со ссылкой на компанию, в Ирландии Meta* сокращает 490 человек, то есть почти 20% от ее общего штата в стране. Мера затронула сотрудников в сфере финансов, продаж, маркетинга, аналитики, а также инженеров. Уточняется, что в ноябре компания уже уволила 320 работников в стране.

Ранее, в марте, компания сообщала о намерении сократить примерно 10 тысяч сотрудников с апреля.

В ноябре 2022 года компания заявила, что уволит более 11 тысяч сотрудников (13% штата) из-за низких доходов. А в начале февраля нынешнего года агентство Блумберг писало, что Meta* просит многих менеджеров и директоров перейти на индивидуальную работу или покинуть компанию, поскольку она пытается увеличить свою эффективность.

Компания Facebook* в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская