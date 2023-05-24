МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Обеспечение технологического суверенитета представляет собой сердцевину политической и экономической независимости России, заявил глава государства Владимир Путин. Проекты техсуверенитета поддержат льготным рублем

Президент выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве.

Путин назвал обеспечение технологического суверенитета одной из приоритетных задач Евразийского экономического союза. По его словам, продукция стран ЕАЭС способна выдержать конкуренцию на глобальных рынках

"Мы понимаем, что это один из самых важных моментов на сегодняшний день. Потому что обеспечение технологической независимости — это, по сути дела, сердцевина экономической, а значит политической независимости", — сказал президент.