МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало и утвердило Концепцию технологического развития РФ до 2030 года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании кабмина в четверг. Путин назвал техсуверенитет сердцевиной политической независимости

"Правительство утвердило Концепцию технологического развития до 2030 года. Главная задача концепции — обеспечить достижение технологического суверенитета, внедряя результаты отечественных исследований и разработок", — говорится в сообщении.

Мишустин на заседании сообщил, что работа над концепцией велась на стратегических сессиях при участии экспертных и бизнес-объединений, крупнейших предприятий, научных центров, представителей регионов. Он добавил, что главная задача — обеспечить технологический суверенитет.

"Отдельное внимание в концепции уделено поддержке научных исследований высшего и профессионального образования, включая передовые инженерные школы. А также финансовому содействию производству, в том числе через государственные закупки и механизмы льготного кредитования. Рассчитываем, что реализация поставленных целей позволит удвоить долю отечественных решений — увеличить ее почти до 75%, ну а также более чем вдвое — до 20 тысяч — вырастет число специализированых организаций инновационной сферы. В целом будет сформирована система поддержки таких компаний от этапа зарождения до продажи стратегическому инвестору, что поможет укрепить технологический суверенитет", — подчеркнул Мишустин.