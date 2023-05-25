МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень проектов, направленных на разработку приоритетной высокотехнологичной продукции, с объемом инвестиций не менее 10 миллиардов рублей каждый, сообщает пресс-служба кабмина. Госдума приняла закон о поддержке технопарков в сфере высоких технологий

"В 2023-2024 годах в России планируется реализовать не менее 10 крупных индустриальных проектов с объемом инвестиций не менее 10 миллиардов рублей каждый. Их перечень утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Запуск новых и реализация действующих проектов, скорректированных с учетом появившихся вызовов, обеспечит производство конкретной линейки глубоко локализованной высокотехнологичной продукции", — говорится в сообщении.

С помощью новых проектов также планируется наладить производство необходимых узлов и комплектующих, обеспечить формирование долгосрочного заказа на разработку и внедрение критических технологий.

"В списке проекты, связанные с локализацией на территории России производства необходимых лекарств, медицинских изделий и оборудования, с налаживанием выпуска критически важной химической продукции, приоритетной станкоинструментальной, электронной и радиоэлектронной продукции, судов и судового оборудования, воздушных судов, средне- и высокооборотных дизельных двигателей и продукции на их основе, с развитием беспилотных авиационных систем и производством сжиженного природного газа на основе отечественного оборудования", — уточняет пресс-служба.

Реализация мегапроектов будет происходить за счет бюджетных и внебюджетных инвестиций. За каждым закреплены ответственные министерства. Минпромторг будет координировать работу, а кураторами от кабмина выступят профильные вице-премьеры.

На основе сводного доклада первого вице-премьера Андрея Белоусова в перечень вошли проекты так называемой первой очереди. Минстрою, Минтрансу, Минприроды, Минсельхозу и "Росатому" вместе с Минпромторгом поручено к 15 июня представить предложения по запуску дополнительной очереди мегапроектов, в том числе в области разработки и производства оборудования разведки, добычи и переработки критически важных видов минерального сырья, оборудования для промышленного птицеводства, развития технологий атомной промышленности и разработки оборудования для строительного и дорожно-строительного комплекса.

Кроме того, из концепции технологического развития России до 2030 года, утвержденной правительством, следует, что доля отечественной высокотехнологичной продукции в общем объеме потребления к 2030 году должна составить не менее 75%.

"К 2030 году национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции – чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%", — говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Согласно документу, к 2030 году Россия также должна обладать собственной научной, кадровой и технологической базой критических и сквозных технологий.

"Предполагается, что в стране будут созданы условия для высокоинтенсивной инновационной активности корпораций и предпринимателей, которые будут работать в комфортной регуляторной среде", — отмечается в сообщении кабмина.