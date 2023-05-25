АНОСИНО (Московская область), 25 мая — ПРАЙМ. Хакеры обмениваются друг с другом вредоносным программным обеспечением, а также помогают в организации атак на компании и людей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Мошенники освоили новый способ обмана россиян

"Сегодня мы говорили о том, что необходимо сотрудничать по направлению обмена информации, этого сегодня не хватает. Киберпреступники сегодня не имеют границ, они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета из обмена информацией между собой. Они обмениваются этими программными "зловредами" достаточно активно", — рассказал он журналистам в рамках XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Кузнецов также добавил, что хакеры помогают друг другу в атаках на организации "и за деньги, и без денег".

"А вот у тех, кого они атакуют, на сегодняшний день есть границы, есть разные правоохранительные органы, есть разное регулирование и есть разные правила. Все это в совокупности не позволяет эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы и кибератаки", — указал зампред правления Сбербанка.

Кузнецов отметил, что все страны, участвовавшие в круглом столе, пришли к выводу, что необходимо расширять международное сотрудничество по управлению подобного рода киберрисками и активнее организовывать обмен информации.