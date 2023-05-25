МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. TikTok проводит тестирование чат-бота с искусственным интеллектом Tako, который призван помогать пользователям с поиском по соцсети, сообщила TikTok в официальном аккаунте своей команды по связям с общественностью. Названы негативные социальные последствия внедрения ИИ в производство

"Мы находимся в ранних стадиях изучения инструментов чат-ботов и проводим ограниченный тест Tako среди выбранных пользователей на Филиппинах. Tako — это инструмент с искусственным интеллектом, помогающий с поиском в TikTok", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Tako работает на базе стороннего чат-бота. В настоящее время TikTok уточняет, что не планирует ничего больше ранних тестов.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Штаб-квартиры Tiktok находятся в Лос-Анджелесе и Сингапуре.