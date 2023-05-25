МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент Microsoft Брэд Смит поддержал призывы к правительству США создать новое агентство для лицензирования основных систем искусственного интеллекта таких как ChatGPT. В "Билайне" рассказали, как ИИ предсказывает проблемы на сетях

"Мы абсолютно привержены тому, чтобы ИИ служил людям, приносил реальную пользу и находился под контролем человека", — сказал Смит газете The Wall Street Journal. Президент Microsoft добавил, что создание нового федерального агентства по надзору за развитием ИИ является "наиболее разумным" курсом.

Также Смит заявил, что правительства должны уделять первоочередное внимание мерам защиты систем ИИ, задействованных в "критически важной инфраструктуре", такой как электросети или городские транспортные системы. По его словам, администрация должна издать указ о том, что любая компания, продающая технологии ИИ правительству, должна внедрить добровольную систему управления рисками ИИ, недавно опубликованную Национальным институтом стандартов и технологий. Также президент компании сообщил, что Microsoft уже обсуждала с другими участниками отрасли добровольный набор стандартов для систем ИИ, но эти обсуждения остаются неофициальными.

В некоторых странах уже начали рассматривать возможности ограничить риски использования ИИ. Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости проверки работы программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.